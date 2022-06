Grand âge

La gestion des Ehpad du CCAS de Roubaix confiée à une association

Publié le 15/06/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions, Toute l'actu RH

Kzenon / AdobeStock

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix transfèrera le 1er juillet la gestion des deux Ehpad qu'il assure depuis 15 ans au profit d'une association. Il ne peut plus faire face à leur déficit chronique. En cause, notamment, le statut public des établissements et de son personnel.

