Une affaire de placement d’un bébé à sa naissance bouleverse la Bretagne

Protection de l'enfance

Publié le 14/06/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, Régions

A Vitré, en Ille-et-Vilaine, une mère ayant accouché à domicile s’est vue retirer la garde de son nouveau-né et de son autre enfant âgé de deux ans. Elle crie à « l’enlèvement » sur les réseaux sociaux. La ville et le département s’expliquent.

Vendredi 10 juin, deux enfants, l’un nouveau-né, l’autre âgé de 2 ans, ont été placés à l’Aide sociale à l’enfance de l’Ille-et-Vilaine. Les parents, Noémie et Raphaël, accusent les pouvoirs publics d’enlèvement. Ils ont été tout de suite repérés par Daliborka Milovanovic du collectif La Révolte des mères, qui vise à combattre les « violences administratives et institutionnelles » dont sont victimes les femmes qui font des « choix éducatifs différents » pour leurs enfants.

La militante féministe accompagne désormais les parents et filtre leur communication dans les médias pour les « protéger ». L’histoire agite les esprits bretons et les réseaux sociaux. Mais que s’est-il passé réellement ?

Trois véhicules de gendarmes

Selon les parents, Noémie a accouché à domicile sans assistance ...

