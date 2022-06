L’Observatoire des zones prioritaires dresse le bilan des cités éducatives

Education

Publié le 16/06/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Trois ans après leur lancement, quel est le bilan des cités éducatives ? Eléments de réponse avec l’Observatoire des zones prioritaires, Annie Tobaty, inspectrice générale de l’Éducation nationale, et Richard Merra, vice-président du réseau des villes éducatives, tous deux membres du Comité national d'orientation et d'évaluation des Cités éducatives.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Si elles n’étaient que 80 à leur lancement en 2019, on compte aujourd’hui 200 cités éducatives. Reposant sur une « grande alliance éducative », ces dispositifs associent des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (services de l’État, des académies, collectivités territoriales, associations, parents, habitants) et sont coordonnées par l’Agence nationale de la cohésion du territoire et la Direction générale de l’enseignement scolaire.

Cette augmentation des citées éducatives « se traduit par une dilution des critères d’attribution », remarque Annie Tobaty, inspectrice générale de l’Éducation nationale (IGEN) honoraire, le 8 juin, lors d’une séance publique de l’Observatoire des zones prioritaires (OZP) portant sur le sujet. Avec Richard Merra, élu de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite