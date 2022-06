Participez à la 4e enquête sur les pratiques managériales dans la territoriale

Enquête - Lettre du Cadre

Publié le 15/06/2022 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

La Lettre du Cadre Territorial a besoin de vous ! Elle lance la 4e édition, elle lance sa grande enquête managériale. Participez, donnez votre point de vue !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 4è enquête management de la Lettre du cadre

Répondre au questionnaire

Quelle est l’idée, derrière notre baromètre des pratiques managériales ? Dresser un tableau régulier des évolutions managériales dans les collectivités, de ce qui préoccupe les managers, des difficultés auxquelles elles et ils sont confrontés, de leur volonté et de leur capacité à faire évoluer leurs organisations, de la capacité collective et individuelle à s’emparer des nouveaux outils managériaux.

Après plus de deux ans de crise sanitaire (la précédente enquête avait été réalisée au lendemain du 1er confinement), les relations de travail ont considérablement évolué dans les collectivités : on compte sur vous pour nous dire à quel point.

Prenez quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, que vous pouvez transférer à vos ami.e.s et collègues. Les résultats sont totalement anonymisés.