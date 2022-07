Dans quels départements le nombre d’élèves du 1er degré baisse le plus ?

indicateurs

À la rentrée 2021, le nombre d'élèves a décru comparée à 2020. Mais où les cours de récréation des écoles du premier degré se sont elles faites de plus en plus calmes ? (2/2)

Les bancs des classes du premier degré se vident de plus en plus dans l’Hexagone. Nous avons calculé l’évolution de l’effectif des classes de maternelles à la primaire entre la rentrée scolaire de 2020 et 2021 grâce aux données du ministère de l’Éducation nationale. Résultat : 81 départements enregistrent une baisse des effectifs contre seulement 11 départements en augmentation.

Sur l’ensemble du territoire, le nombre d’écoliers du premier degré a chuté de 2,7%, passant de 6,3 millions en 2020 à 6,2 millions élèves à la rentrée 2021. Le département de la Haute-Saône est celui qui est le plus marqué par cette décroissance. Avec une réduction de 9 % de ses effectifs, les écoles du territoire ont dû s’adapter, en fermant ou fusionnant des classes.

Pour s’adapter, le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) de la Haute-Saône avait décidé de réduire le nombre d’emploi à temps plein dans ces établissements. L’Est Républicain notait ainsi début mars 2021 que « face à cette diminution d’effectif, le retrait d’emploi initialement à hauteur de 7,5 ETP a été ajusté à moins 4,5 en raison de l’apport d’élèves du Doubs ».

La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) ne laisse gère d’espoir pour une meilleure croissance et accuse une nouvelle fois « l’évolution démographique, avec des générations d’élèves de moins en moins nombreuses ». Une baisse qui n’est pas prêt de s’arrêter puisque la DEPP estime que la tendance pourrait se poursuivre jusqu’en 2026.

