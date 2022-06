Dans quels département le nombre d’élèves du 1er degré augmente le plus ?

indicateurs

Publié le 30/06/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

A la rentrée 2021, le nombre d'élèves décroît encore et seuls onze départements recensent une évolution positive comparée à 2020. Mais dans quels départements la sortie des classes compte toujours plus d'élèves ? (1/2)

Si les bancs se vident au niveau national ces dernières années, certains départements gagnent des élèves. A partir des données publiées par le ministère de l’Education nationale à chaque rentrée, nous avons calculé l’évolution de l’effectif total des classes de maternelle à la primaire entre la rentrée scolaire de 2020 et 2021.

L’augmentation du nombre d’écoliers se fait rare et s’observe seulement dans onze départements, avec en tête Mayotte, la Guyane, la Dordogne ou le Val-d’Oise (1).

Loin, devant les autres départements, Mayotte compte la plus grande évolution avec 6,9% d’effectifs supplémentaires. Il est suivi par la Guyane, avec 2,3% d’écoliers en plus en un an.

Les départements suivants sur le podium voient une évolution infime du nombre d’élèves. Malgré l’annotation de 0,0%, la Haute-Savoie a accueilli 14 élèves supplémentaires en 2021.

L’irrégularité des naissances est le premier facteur de l’évolution des effectifs, selon la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Education nationale. « En effet, la génération née en 2018, qui, à 3 ans, entre majoritairement à l’école à la rentrée 2021, compte environ 83 800 enfants de moins que la génération 2010, qui en sort majoritairement pour rejoindre le collège à cette rentrée », indique une note publiée en décembre 2021.

