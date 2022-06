Club RH sur le recrutement des jeunes talents : inscrivez-vous !

CLUB RH LE 05 JUILLET

Publié le 14/06/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le Club RH de « La Gazette » du 05 juillet qui se tiendra à Lille, vous propose un tour d’horizon des stratégies en place ou à adopter pour séduire et intégrer les jeunes dans les collectivités.

Chiffres-clés Événement gratuit

Date : 05 juillet à Lille

Durée : 09h00 - 12h15

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59800 Lille Lien pour s'inscrire

À l’horizon 2030, la fonction publique territoriale verra partir à la retraite, 45% de ses effectifs. Il devient urgent d’organiser le passage de flambeau et de recruter de nouvelles compétences en phase avec les évolutions du service public.

Comment attirer les jeunes et leur donner envie de rester dans la fonction publique territoriale ? Comment leur faire connaître le travail en collectivité ? Comment valoriser la plue value intergénérationnelle dans les services ? Et quelles leçons tirer du dispositif « 1 jeune, 1 solution » lancé à l’été 2020 pour favoriser l’emploi des moins de 26 ans ?

Le Club RH de « La Gazette » organisé à Lille le 05 juillet, vous propose un tour d’horizon des stratégies en place ou à adopter pour séduire et intégrer les jeunes dans les collectivités.

La rencontre animée par Maud Parnaudeau, journaliste à la Gazette des Communes.

Avec notamment, les interventions de :