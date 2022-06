Technologies de sécurité

Caméras-piétons : les industriels imaginent toujours plus d’usagers et d’usages

Publié le 21/06/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

@Place_Beauvau

Alors que de plus en plus d'agents peuvent s'équiper de caméras-piétons, les deux équipementiers américains Motorola et Axon espèrent se déployer davantage en France et rivalisent d'innovations technologiques.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Numérique

Sécurité publique

Vidéosurveillance