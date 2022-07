Crise sanitaire : le nombre de bénéficiaires du RSA a explosé en Île-de-France

Indicateurs

Publié le 12/07/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

L'île-de-France est la région ayant connu la plus forte augmentation d'allocataires du RSA durant la crise sanitaire. Comment a évolué le nombre d'allocataires du RSA en Ile-de-France, première région en termes d'emplois ? Quelle en est la répartition entre les départements franciliens ? Analyse. (2/2)

Le nombre d’allocataires du RSA a notablement augmenté dans l’ensemble de l’Hexagone durant la crise du Covid-19, entre mars et décembre 2020. Sur cette période, les inscriptions ont été les plus nombreuses dans les départements d’Île-de-France.

D’après les données de la DREES , au ministère de la Santé, sept des huit départements d’Île-de-France font partie des vingts territoires au niveau national qui ont enregistré la plus forte augmentation du nombre d’allocataires sur cette période. En tête : les Yvelines et Paris avec respectivement 13,42% et 11,33% de bénéficiaires supplémentaires.

« L’augmentation du chômage, celle du recours au RSA et le fléchissement des primes d’activités résultent d’une crise économique qui a durement frappé l’emploi parisien, touchant particulièrement les jeunes et les moins diplômés », note l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) dans un rapport publié en octobre 2021 sur les conséquences sociales du Covid-19 à Paris. Un rapport qui donne l’ampleur de la crise, estimant que 45 700 emplois ont détruits en 2020 dans la capitale. Le nombre d’allocataires a depuis retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.



