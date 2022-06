« Le recrutement de designers connaît un vrai boom depuis un an ou deux »

Design de service public

Juliette Blond a cofondé il y a deux ans Dessein public, qui regroupe plus de soixante designers travaillant dans une collectivité, qu’ils soient en poste, stagiaires ou apprentis. Le collectif leur permet de partager leurs problématiques.

Chiffres-clés 2020 : lancement du collectif Dessein public.

2019 : entre au conseil régional de Bretagne.

2017 : designeuse de services à la métropole de Lyon.

2016 : diplôme supérieur des arts appliqués master « design de produits », suivi d’un master 2 « design transdisciplinaire ».

Les designers ont-ils trouvé leur place au sein des collectivités territoriales ?

Il y a sept ans, les premiers designers intégrés à une collectivité n’étaient pas plus de trois ou quatre. Ces quatre dernières années, l’accélération des recrutements de designers est notable, avec un vrai boom depuis un an ou deux. Les employeurs sont principalement de grandes collectivités, conseils régionaux ou départementaux, villes ou métropoles.

Aujourd’hui, le réseau Dessein public, qui regroupe les designers internes de la sphère publique locale, compte 72 personnes, dont 62 travaillent en collectivité, qu’ils soient en poste – fréquemment en CDD –, stagiaires ou apprentis. Un stage ou une période d’appren­tissage constitue souvent une opportunité pour des jeunes de se familiariser avec le monde des collectivités. Mais, pour ceux qui restent, comme pour les plus expérimentés qui rejoignent une collectivité après une expérience dans le design d’objets et de produits, on observe un sens de l’intérêt général, une volonté de contribuer à résoudre des problèmes.

Quel est l’apport du design de service public aux collectivités ?

Le design de service public est une approche qui permet de mieux comprendre les usagers, qu’ils soient citoyens, usagers finaux ou internes, via un travail de terrain, des ateliers ou des enquêtes. A cette étape succède une formalisation à travers, par exemple, une cartographie ou une maquette, afin de disposer d’un outil commun pour échanger plus efficacement, puis intervient le prototypage. Dans les collectivités, la phase d’immersion pour cerner un problème et aider à arbitrer pour une direction à prendre est la plus courante. Durant nos études, on apprend à prototyper et à ajuster nos projets au fil de l’eau. Dans une collectivité, on peut réaliser un prototypage, que l’on évalue, mais pour rapidement s’orienter vers la solution retenue.

Les formations préparent-elles à l’exercice du métier en collectivité ?

L’École de design ­Nantes ­Atlantique a historiquement beaucoup œuvré pour le design de service public et envoyé des apprentis en collectivité, l’École supérieure de design de ­Villefontaine propose des ­workshops avec la métropole de Lyon. Mais les cursus ne proposent pas forcément de modules théoriques spécifiques. Alors que beaucoup de créativité est possible lorsqu’on est étudiant, il faut intégrer toutes les contraintes d’une collectivité, comprendre les ­circuits de décision et assurer l’atter­rissage concret du projet.

Former aux spécificités des collectivités est un objectif de ­Dessein public. Nous avons commencé par un lexique illustré du design de service public, en cours de finalisation, pour expliquer notre métier à nos collègues territoriaux et partager un vocabulaire commun.