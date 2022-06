Le théâtre au service de l’accompagnement social

Logement

Publié le 22/06/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, Actualité Culture, Innovations et Territoires, Régions

Le bailleur social SIA Habitat, dans le Pas-de-Calais, mène une expérimentation combinant accompagnement social et culturel dans l’accès ou le maintien dans le logement de ménages en difficulté.

Chiffres-clés Partenaires : Association pour une solidarité active, association La Vie active, Comédie de Béthune centre dramatique national Hauts-de-France.

[SIA Habitat, Pas-de-Calais, 24 056 logements] Le pari du bailleur social SIA Habitat est intéressant – évaluer si le vecteur culturel, couplé à un accompagnement social plus classique, favorise l’intégration d’un ménage en difficulté dans un logement, dans un immeuble, mais également sur le territoire.

C’est l’objet d’une expérimentation qui a gagné un appel à projets du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à l’été 2021. Pour la mener à bien, SIA Habitat s’est entouré de partenaires – les associations La Vie active et l’ Apsa , actives sur la prise en charge sociale, et la Comédie de Béthune, missionnée pour inventer les contours d’un accompagnement culturel.

La cible, ce sont 22 ménages précaires de deux territoires du Pas-de-Calais – les communautés d’agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et Hénin-Carvin –, dont 16 sont accompagnés dans le cadre de l’accès au logement et 6 pour se maintenir dans leur habitat.

Budget, droits, dettes

Le premier groupe est constitué de ménages prioritaires « Dalo », logés en hébergement d’urgence ou chez des tiers.

« Le conseil départemental nous aide pour le repérage. Il fait partie de notre comité de pilotage. Nous sommes en étroite collaboration pour éviter des accompagnements qui feraient doublons », explique Sabria Mahmoudi, chargée de mission « développement social et urbain » au sein de SIA Habitat.

Quant au volet maintien dans le logement, c’est SIA Habitat qui repère les ménages en risque d’expulsion et les intègre dans l’expérimentation. Les travailleurs sociaux des deux associations partenaires réalisent un diagnostic social et entament l’accompagnement. « Il s’agit d’un travail assez classique autour de l’aide à la gestion budgétaire, à l’ouverture des droits, à l’apurement des dettes. Si nécessaire, nous les accompagnons à la CAF ou bien au centre communal d’action sociale », témoigne ­Amandine Bonnière, coordinatrice du pôle « logement » à La Vie active.

Les travailleurs sociaux proposent ensuite aux familles d’accueillir à leur domicile les comédiens de la Comédie de Béthune. « Nous travaillons sur le principe de la libre adhésion », ­précise ­Amandine ­Bonnière. Les artistes se rendent en binôme chez les familles. « Nous travaillons sur la confiance en soi, sur la capacité à prendre la parole et à s’exprimer », confie ­Clémentine ­Sénéchal, attachée aux relations avec les publics à la Comédie de Béthune (lire ci-dessous). Les ateliers d’une heure et demie consistent en de petits spectacles de théâtre d’objets et d’ombres. Les comédiens incluent progressivement les membres de la famille dans l’élaboration du spectacle.

Vitalité retrouvée

« Les personnes se confient différemment aux artistes. Elles se révèlent dans l’intimité », poursuit Clémentine Sénéchal. Ainsi, une jeune fille, qui manquait de motivation, a surpris sa mère par une vitalité retrouvée.

« Ce travail sur la parentalité a été rendu possible grâce à la complémentarité des deux actions, sociale et culturelle », estime Sabria Mahmoudi. De plus, les artistes invitent les familles à découvrir les équipements culturels de proximité. « On essaie de mieux les intégrer dans le territoire », complète la chargée de mission.

Contact : Sabria Mahmoudi, chargée de mission chez SIA Habitat, Sabria.MAHMOUDI@sia-habitat.com

« Peu à peu, les comédiens intègrent les objets et histoires de la famille » Clémentine Sénéchal, attachée aux relations avec les publics à la Comédie de Béthune « Les comédiens commencent les ateliers en racontant des histoires portant sur la nourriture, thématique qui fédère en général les familles. Ils s’appuient sur des chansons comme “Le Petit pain au chocolat” de Joe Dassin ou “Les Cornichons” de Nino Ferrer. Ils font du théâtre d’objets et d’ombres. Peu à peu, ils intègrent les objets et les histoires de la famille. Ils finissent par élaborer un petit spectacle ensemble, ou alors créent des livrets avec des images pour illustrer ­l’expérience vécue. Un temps fort auquel sont invités les travailleurs sociaux clôture la séquence de cinq ­ateliers. Les visites d’équipements culturels visent à ouvrir les familles sur leur environnement, dans une démarche d’implantation territoriale par le biais de la culture. »