élections législatives

Législatives : deux ministres-clés sur la corde raide

Publié le 13/06/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Amélie de Montchalin (à gauche) et Stanislas Guerini (à droite) VV pour la Gazette et Alexis Sciard/ IP3

Les titulaires des portefeuilles de la Cohésion des Territoires et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin et Stanislas Guerini ne sont pas assurés de l’emporter, à l’issue du premier tour des législatives. Un scrutin aussi marqué par l’élimination de personnalités liées aux collectivités comme Philippe Laurent (UDI) et Bruno Questel (Ensemble).

