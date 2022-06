Tourisme d’affaires : « Il faut s’attendre à une baisse du volume des événements de forme classique »

[Interview] Développement économique

Publié le 27/06/2022

Emmanuel Dupart, directeur délégué de France Congrès et événements, s’exprime sur la reprise du tourisme d’affaires. Il revient sur les aides spécifiques de l’Etat et le tout nouveau label « Destination innovante durable » lancé par l’association.

Comment s’annonce la reprise du tourisme d’affaires ?

Le tourisme d’affaires renaît, les indicateurs de court terme sont bons, mais ses métiers, principalement de service, souffrent actuellement d’un déficit d’attractivité, notamment pour les saisonniers. Etat, collectivités et professionnels travaillent à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs pour favoriser l’emploi et la formation : il y a urgence pour que l’activité et l’économie locale tournent normalement. Nous constatons ici et là, et cela va grandissant, que des appels d’offres liés à la gestion et à l­’exploitation d’équipements plutôt vieillissants, en délégation de service public, ont du mal à trouver candidat. Certains opérateurs se recentrent et révisent leurs priorités, plus ou moins durablement, le temps aussi de ...