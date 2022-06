L’évènementiel fait sa révolution

Tourisme d'affaires

Publié le 23/06/2022 • Par Frédéric Ville • dans : France

Epaulé par les collectivités, le secteur événementiel lance des défis sur la qualité, la mutualisation, le « phygital » mix de digital et présentiel. L’œil rivé sur les finances.

Une étude prospective de la filière MICE ­(Meetings Incentives Conferences Exhibitions), à l’horizon 2025 (1), sur l’évolution et la transformation du secteur événementiel prévoit une « baisse globale du voyage d’affaires », tempérée par « un besoin de retisser des liens distendus par les confinements et le télétravail » qui conduit, comme elle l’avait anticipé et avec les effets de report, à « une surchauffe temporaire du secteur en 2022 ». L’étude MICE table sur une dégradation de l’économie des salons, avec « des formats plus courts, une diminution des surfaces louées et une concurrence accrue des destinations ».

Jazz et convivialité

L’étude pressent « une prépondérance de la qualité, justifiant l’événement physique, sur la quantité ». Les professionnels iront donc vers des ...