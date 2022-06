Après la crise, le tourisme d’affaires se réinvente

Economie

Publié le 21/06/2022 • Par Frédéric Ville • dans : France

Après une crise sanitaire qui a réduit les événements à peau de chagrin, le tourisme d’affaires reprend. Par le jeu des reports de manifestations, notamment, les carnets de réservations 2022 ne sont pas loin d’être au même niveau qu’en 2019.

Avec la crise, le tourisme d’affaires a souffert. « Les stop-and-go , les limitations de jauges et les contraintes sanitaires ont eu raison de nos programmations », constate ­Emmanuel Dupart, directeur délégué de France Congrès et événements (FCE), qui fédère les élus, professionnels et organisateurs des villes de congrès.

A la communauté urbaine du Grand ­Poitiers (40 communes, 194 100 hab.) et à l’eurométropole de Metz (45 communes, 230 000 hab.), les événements ont, par rapport à 2019, reculé respectivement de 52 % et 73 % en 2020 et de 43 % et 62 % en 2021 et les chiffres d’affaires (CA) baissé de 70 % et 59 % en 2020 et de 60 % pour les deux agglos en 2021.

Les retombées directes ou indirectes ont fondu : le taux d’occupation de l’hôtellerie a chuté de 60 % à l’eurométropole de Metz ...