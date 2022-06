Et si les élus au sport se formaient aux enjeux stratégiques du secteur ?

Gouvernance du sport

Publié le 13/06/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

L’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) et la société de conseil Olbia s’unissent pour proposer un cycle de formation inédit aux élus des collectivités en charge du sport. Objectif : appréhender les enjeux du sport, nationaux notamment, susceptibles d’impacter leur mandat.

A l’origine, entre l’Association nationale des Elus en charge du sport (Andes) et Olbia Conseil, il y a le constat commun d’un « besoin d’acculturation » des élus en charge du sport et des loisirs sportifs. Et ce, dans un « écosystème qui vit de profondes mutations », comme le souligne Vincent Saulnier, secrétaire général de l’Andes, en référence notamment au bouleversement des modes de pratiques et encore aux enjeux écologiques autour des équipements sportifs.

Directeur associé d’Olbia Conseil, Thomas Remoleur décrit également « tous les changements au niveau de la gouvernance du sport. Ils ne sont pas clairs pour tout le monde », entre le rôle de l’Agence nationale du Sport (ANS), l’émergence des conférences régionales du sport (CFS) puis celle des financeurs, etc. Sans oublier « tous ...

Références Informations : olbia-formation@olbia-conseil.com