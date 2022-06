Protection de l’enfance : comment améliorer le travail avec les familles ?

Aide sociale à l'enfance

Publié le 14/06/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L’implication des parents dans la prise en charge de leurs enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est encore fragile. La Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE) présente, dans son dernier rapport sur le travail avec les familles dans le cadre d’une mesure d’accueil de l’enfant par la protection de l’enfance, des leviers d’amélioration.

Enfance et famille

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE) vient de rendre public son rapport sur le travail avec les familles dans le cadre d’une mesure d’accueil de l’enfant par la protection de l’enfance. Tout en relevant les insuffisances de ce travail, il propose des leviers d’amélioration qui passent nécessairement par la formation des professionnels.

« Nous avons choisi de nous pencher sur le sujet car les professionnels s’interrogent souvent sur la façon de travailler avec les familles, alors que leurs carences sont souvent à l’origine même du placement de l’enfant. Ce travail est perçu comme plus “naturel” dans le cadre des mesures en milieu ouvert. Nous nous sommes donc concentrés sur les situations d’accueil », explique Bérangère Dejean, conseillère technique à la CNAPE et auteure de ce rapport qui repose sur l’expertise des adhérents de la fédération.

Des parents impliqués…

L’implication des parents dans la prise en charge de leurs enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASR) est récente. La loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance aborde expressément le droit des familles. Les droits des usagers sont ensuite confirmés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance accorde une grande place aux familles, celle du 14 mars 2016 procède à un rééquilibrage entre les droits des enfants et l’autorité parentale. Selon cette dernière, le Projet pour l’enfant (PPE) doit être élaboré par le conseil départemental « en concertation » avec les parents.

… mais une participation encore modeste

Toutefois, la sollicitation des parents lors de l’élaboration du PPE ou lors des réunions de synthèse n’est pas encore généralisée. « Le PPE reste, dans la plupart des cas, un simple document de renseignements d’ordre administratif au lieu d’être un support d’échanges avec les familles », constate le rapport.

Quant au quotidien de l’enfant, les parents y sont encore trop peu associés, même lorsqu’ils demeurent pleinement titulaires de l’autorité parentale. « Ils pourraient accompagner leur enfant aux rendez-vous médicaux ou lors du premier jour de la rentrée scolaire, ou participer à l’achat du cartable ou de vêtures. Mais ces cas restent minoritaires », affirme Bérangère Dejean.

Son rapport recommande d’inscrire la participation des familles dans le projet d’établissement ou de service.

Les faiblesses du soutien à l’autorité parentale

« Historiquement, le soutien à l’autorité parentale relève des compétences des conseils départementaux. Mais ils se sont désengagés car les référents ASE manquent de temps. Certains ont délégué cette compétences aux structures d’accueil, sans forcément formaliser cette délégation, ni l’assortir de moyens adéquats », constate Bérangère Dejean.

Le rapport relate néanmoins quelques bonnes pratiques. En Moselle, le département a délégué la compétence, en élaborant une charte du travail avec les familles. L’ADPEP 34 s’efforce, elle, d’améliorer le soutien aux parents, en organisant notamment des ateliers autour d’une ludothèque et autour de la cuisine.

Des recommandations

Cependant, certains professionnels considèrent les familles avant tout comme défaillantes, ce qui met un frein à l’accompagnement. De leur côté, les parents éprouvent souvent de la méfiance, se sentent disqualifiés et n’osent pas prendre la parole. « Il est possible d’accompagner les familles à condition de bien les accueillir, de les respecter, d’être à l’écoute de leur colère. Ce sont des savoir-faire et des savoir-être qui s’apprennent », estime Bérangère Dejean.

D’où la recommandation de son rapport d’aborder davantage la question de la participation des parents dans la formation initiale des éducateurs spécialisés. Enfin, le PPE pourrait être l’outil par excellence de travail avec les parents, mais il est trop inégalement mis en œuvre sur le territoire.