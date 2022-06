Pénuries : vers davantage d’humain dans la relation entre acheteur public et fournisseur ?

Commande publique

Publié le 13/06/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Prix en forte hausse, pénuries… les acheteurs publics se retrouvent face à une situation de crise inédite pour leurs fournisseurs. Comment dès lors entretenir, malgré tout, une relation sereine, alors que les titulaires des marchés ont bien du mal à respecter leurs obligations ? Réponse des acteurs publics à l’occasion d’une table ronde organisée par l’Apeca, une association dédiée à la performance des achats publics.

« On a changé de monde »… Voilà comment Christian Rouvière, directeur des marchés publics chez Rexel, résume les bouleversements que vivent les entreprises, et les acheteurs publics, avec la crise actuelle. Confrontée à la hausse des prix du cuivre, de l’aluminium, de l’acier, cette entreprise qui distribue du matériel électrique a vu ses prix flamber, là où auparavant, c’est la stabilité qui prévalait « avec des indices entre 1,5% et 3% », précise ce cadre dirigeant, qui s’exprimait à l’occasion d’une journée consacrée à l’équilibre des relations entre fournisseurs et acheteurs publics organisée par l’Apeca, une association dédiée à la performance des achats publics.

Le papier en hausse de 50%

Même son de cloche pour Vincent Carlier, directeur chez Fiducial Office Solutions, qui fournit du ...

