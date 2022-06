Comment concilier dématérialisation et qualité d’accès des usagers

Replay - 5èmes Assises de la Dématérialisation

Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le sujet de la démat’ et de la qualité d’accès des usagers est devenu incontournable ces derniers mois dans tous les discours publics. 4 experts sont venus en débattre, et partager leurs bonnes pratiques, lors des 5è Assises de la dématérialisation. Voir ou revoir la table ronde.

Le sujet de la démat’ et de la qualité d’accès des usagers a pris une place croissante et même incontournable ces derniers mois dans les discours publics. Le rapport de la Défenseure des droits a rappelé la nécessité de penser une dématérialisation au bénéfice des usagers, une dématérialisation choisie, avec toujours d’autres alternatives possibles, face aux dangers d’une dématérialisation subie, qui se traduirait par un report de charge sur les épaules des usagers et des acteurs locaux.

Mais concrètement, qu’implique la dématérialisation dans une collectivité locales ? Quels rôles pour les « hubs territoriaux » lancés par l’Etat ? Quels soutiens venus de l’ANCT et du plan de relance ? A quel échelon agir, et comment essaimer les bonnes pratiques le plus largement ?

Autant de questions auxquelles ont répondu les 4 expert et expertes réunis par la Gazette lors des 5è Assises de la dématérialisation :

Anne-Claire Dubreuil, directrice de projet transformation numérique au Sicoval ;

Margot Aptel, cheffe de programme Société numérique à l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

Eglantine Dewitte, directrice du Hub territorial des Hauts de France « Les assembleurs » ;

Antoine Trillard, DSI de la ville de Chelles et également président du Coter numérique, association qui regroupe les collectivités à travers leurs DSI.

