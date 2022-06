Numérique, transformation des services techniques et impacts sur les agents

Replay - 5èmes Assises de la Dématérialisation

Par Romain Mazon • dans : Actu Emploi, Actu expert santé social, actus experts technique, France, Métier et carrière santé social, Métiers, Toute l'actu RH

Le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, a alerté fin 2021: Près d’un tiers des métiers territoriaux seront fortement impactés par la transition numérique dans les 10 à 15 ans à venir. Soit un total de 74 métiers. Comment répandre la culture numérique dans les collectivités, et accompagner la montée en compétences de tous les agents ? Un atelier des 5è Assises de la dématérialisation s'est penché sur la question. Voir ou revoir la vidéo.

En mars 2021 Pix, le service public en ligne des compétences numériques, les Interconnectés, l’association nationale de diffusion des usages numériques au service des territoires, et Syntec Numérique, le premier syndicat des entreprises du numérique, ont voulu mesurer ce que cette transition signifiait :

35% des répondants ont un degré de maîtrise suffisant pour être autonomes dans leurs usages numériques quelles que soient leurs missions ;

27 % des répondants ont un niveau débutant ;

38 % un niveau intermédiaire, soit un degré de maîtrise insuffisant pour pouvoir évoluer « sereinement » dans un environnement numérisé.

Mais l’enquête révèle aussi des écarts entre la maîtrise réelle et le niveau ressenti ; des usages non maîtrisés sur des sujets clés pour les collectivités et une disparité au sein des différentes catégories d’agents.

Jalal Boularbah, DGA à la transformation numérique de la ville de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne, 1600 agents pour presque 75 000 habitants) explique au cours de cet atelier les questions soulevées, et les réponses apportées, à Saint-Maur-des-Fossés.

Vous ou revoir la vidéo

