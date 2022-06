«Dark stores» : les élus des grandes villes en appellent au gouvernement

Urbanisme

Publié le 13/06/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Johanna Rolland a envoyé un courrier au ministre de l'économie, des finances, Bruno Le Maire, réclamant l'aide de l'Etat pour mieux réguler et encadrer les activités des acteurs du « commerce rapide »

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« La créativité économique ne suppose pas de s’affranchir du respect de la loi », rappelle Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole et présidente de France Urbaine dans un courrier à Bruno Le Maire, envoyé le 1er juin. Alors que les acteurs de « quick-commerce » continuent leur développement, les élus des grandes villes demandent plus de moyens pour réguler et encadrer leurs implantations.

Les élus de plusieurs grandes villes ont remarqué « des implantations réalisées majoritairement sans déclaration et souvent en contradiction avec les dispositions du Code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme ». L’association a comptabilisé 150 dark stores sont comptabilisés en France, dont ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier