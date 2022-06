La majorité présidentielle qualifiée dans 416 circonscriptions

élections législatives

Publié le 13/06/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : France

Les résultats du premier tour des législatives place le mouvement de la nouvelle union de la gauche et celui du président de la République côte à côte. Le second tour pourrait donner un tout autre rapport de force au sein de l'Assemblée nationale.

Jean-Luc Mélenchon, patron de la France insoumise ayant échoué à se hisser au second tour de l’élection présidentielle, voulait sa revanche avec sa Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES). Bien que non-candidat, l’ancien député marseillais s’était en effet affiché comme possible Premier ministre de la majorité de gauche, si celle-ci l’emportait. Lors de ce premier tour, la nouvelle couleur politique de la gauche s’avère pousser du coude le parti présidentiel, malgré une abstention record. Elle culmine à 52,59 %, soit près d’un point de plus que le premier tour de 51,30% en 2017.

Au soir du premier tour, les deux partis sont au coude-à-coude. Ensemble obtient 25,75 % des votes exprimés, selon la catégorisation effectuée par le ministère de ...