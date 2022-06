Loi Séparatismes : les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément des associations et fédérations sportives

Publié le 13/06/2022

Un décret du 10 juin, pris pour l’application de l’article 63 de la loi dite « Séparatisme » du 24 août 2021, précise les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives et aux fédérations sportives.

Ainsi, pour qu’une association sportive puisse obtenir son agrément, le contrat d’engagement républicain, mentionné à l’article L. 121-4, doit être annexé aux statuts. Le représentant légal de l’association doit attester, par écrit, sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter ce contrat.

De plus, lorsqu’elle informe le préfet du département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l’attestation de souscription du contrat d’engagement républicain.

Si les activités de l’association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l’agrément.

La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l’association apporte la preuve qu’elle respecte à nouveau le contrat d’engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l’association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l’agrément. Ces mesures sont prises après que l’association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.

L’arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l’association, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l’association sportive.

Du côté des des fédérations sportives qui sollicitent l’agrément, le décret complète leurs obligations :

elles doivent avoir souscrit le contrat d’engagement républicain, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l’article R. 131-11 du code du sport.

elles doivent justifier qu’elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d’offrir à leurs membres les structures administratives et l’encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

Ce nouvel article R. 131-11 dispose que la fédération sportive agréée s’engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

d’association affiliée à la fédération ;

de licencié de la fédération ;

d’organisme à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;

d’organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci ;

de société sportive.

A cette fin, elle leur communique le contrat d’engagement républicain.

La fédération sportive agréée s’engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu’elle a souscrits.

Elle s’engage aussi à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d’engagement républicain.

Enfin, les associations sportives agréées en application du cinquième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport à la date de publication de ce décret transmettent au préfet de département de leur siège l’attestation mentionnée au 4° de l’article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024. Au terme de ce délai, le préfet arrête et publie au recueil des actes administratifs du département la liste des associations dont l’agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l’attestation.