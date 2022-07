Où sont les communes littorales qui gagnent le plus de DGF ?

Publié le 06/07/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

La moyenne par habitant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes considérées en zone littorale est très hétérogène selon le bord de mer où se trouvent lesdites communes. Exploration département par département. (2/3)

Avec davantage de résidences secondaires ou une activité touristique, les communes considérées en zone littorale sont favorisées dans le partage de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Mais d’un département à l’autre, le montant n’est pas le même. A partir des données de la DGCL , nous avons comparé les départements en calculant la dotation moyenne perçues par ces communes de bord de mer.

En 2021, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont les deux territoires dans lesquels les communes touchent le plus de DGF par habitant en moyenne, à hauteur respectivement de 334,81 euros et 351,42 euros. Ce résultat se situe bien au-dessus de la moyenne nationale des communes de cette zone, chiffrée à 213, 53 euros par habitant.

Au total, la moyenne dans 15 des 26 départements en bord de mer se trouve sous la moyenne nationale, notamment la Côte-d’Azur. En effet, les communes des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var reçoivent en moyenne 82,19, 94,25 et 103,81 euros par habitant. Leur dotation moyenne ne cesse de diminuer depuis 2014.

