Nicolas Fieulaine : « Des manières de comprendre les freins à la transition à l’échelle territoriale »

Transition écologique

Pourquoi les collectivités s'intéressent de plus en plus aux sciences comportementales ? Que peuvent-elles en attendre ? Explications avec Nicolas Fieulaine, chercheur en psychologie sociale et sciences comportementales à l’université de Lyon, et enseignant à l’INSP.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Formation fonction publique