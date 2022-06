Une réactualisation à l’aveugle des valeurs locatives

Fiscalité

Publié le 10/06/2022 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Les élus ont deux mois pour réactualiser les valeurs locatives des locaux professionnels. Le Club Finances fait le point sur cette opération sensible.

C’est l’ébullition dans les services des finances et du développement économique des intercos et des villes-centres depuis quelques jours. Avec leurs élus locaux, réunis en commissions communales et intercommunales des impôts directs, ils ont jusqu’à la mi-juillet pour examiner, parcelle par parcelle et rôle par rôle, l’impact de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels, mise en place selon le décret du 5 février 2022 et élaborée au niveau départemental par les commissions départementales des valeurs locatives.

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui orchestre l’opération de réactualisation d’une réforme lancée en 2017 et dont l’atterrissage est prévu en 2026, se veut à l’écoute des élus : « Leur connaissance de la réalité économique locale est un véritable atout pour corriger les paramètres qui seraient incohérents au regard du marché locatif local. La connaissance fine des territoires qu’ont les commissions locales sera notamment précieuse pour identifier les parcelles nécessitant l’application d’un coefficient de localisation », loue-t-elle.

Plus que trois mois…

Mais cette réalité se révèle plus brutale sur le terrain : « Des élus nouvellement installés, bien après la réforme des valeurs locatives, ne baignent pas tous dans les concepts de sectorisation tarifaire, de coefficient de localisation appliqué à l’échelle parcellaire. Or ils n’ont que deux mois pour donner un avis motivé sur un dossier qu’ils vont ­découvrir en commission », déplore Pierre-­Matthieu Terrien, directeur des finances mutualisé de Valence Romans agglo (54 communes, 223 300 hab.) et des villes de ­Valence (64 700 hab.) et de ­Romans-sur-Isère (33 100 hab.), dans la Drôme. Et ce, sans simulations de la DGFIP. « On a pu en faire en interne. Mais ce n’est pas le cas des communes rurales qui doivent se prononcer à l’aveugle », déplore ­Fabrice ­Barbe, directeur financier du Grand Dax (20 communes, 55 300 hab., Landes) et de la ville.

Les acteurs locaux craignent surtout les conséquences des changements de catégorie sur leurs finances et sur l’effort fiscal de leurs contribuables : « Certaines catégories de locaux peuvent varier du simple au double. L’application sur une année sèche d’une augmentation de 100 % ou 200 % va être difficile à faire comprendre aux contribuables », prévient ­Fabrice ­Barbe.

Ils attendent donc de l’Etat le même mécanisme de neutralisation que celui mis en place en 2017. « Mais, pour le moment, rien n’est annoncé », regrette ­Mathieu Louis, responsable de l’observatoire fiscal de la communauté d’agglo­mération Roissy pays de France (lire ci-dessous). Pour Franck Claeys, délégué adjoint à France Urbaine, il ne faut pas s’en alarmer et attendre le résultat des simulations en septembre avant de s’en inquiéter : « La question ne devrait pas se poser si l’actualisation fonctionne bien. » Dans le cas contraire, « les services de l’Etat nous rassurent en nous promettant que tout sera réglé dans le prochain projet de loi de finances », complète Pierre-Matthieu Terrien.

Vers un report d’un an ?

Christelle ­Gaucher, pilote du groupe « fiscalité et dotations » de l’association ­Afigese, temporise : « On ne remet pas le système à plat, qui est plutôt bien fait et en bonne collaboration avec la DGFIP, mais c’est la mise en œuvre qui pèche car la collecte des loyers est actuellement trop faible pour avoir un reflet fidèle du marché locatif actuel. » Alors que les estimations de 2017 ont été établies sur environ la moitié des loyers, l’avant-projet de cette révision sexennale ne dépasserait pas le tiers, selon les évaluations de la DGFIP. Selon les règles des services de Bercy, seulement quatre loyers par catégorie suffisent pour définir un loyer moyen communal. « c’est très faible par rapport à la diversité des loyers que l’on peut avoir par catégorie. La loi prévoit une obligation de déclaration des loyers mais dans la réalité cette obligation est très peu suivie », confirme Fabrice Barbe.

« Peut-être faudrait-il envisager un report d’un an », suggère la responsable de l’Afigese. Un avis également partagé par le cabinet Michel Klopfer : « les bouleversements sont souvent trop importants (des baisses ou hausse de bases de CFE de 10% à 20% ne sont pas rares à l’échelle d’un EPCI…) pour ne pas se poser la question d’un moratoire au moins provisoire de ces actualisations afin de comprendre les origines des fortes variations et/ou donner le temps et le pouvoir au CIID et CCID de proposer de réelles alternatives ». Car l’enjeu dépasse la question fiscale.

La réforme des valeurs locatives des locaux d’activité affecte aussi les politiques de développement local et d’aménagement du territoire : « Baisser artificiellement les bases pour les commerces de centre-ville avec, pour seul argument, la volonté de les revitaliser ne convaincra pas la DGFIP », assure ­Mathieu Louis. « Mais on peut jouer sur le taux de vacances ou sur d’autres taxes, comme celle sur les surfaces commerciales », réagit ­Pierre-Matthieu ­Terrien­. De même, les commissions locales vont devoir anticiper les zones de développement possibles qui ne sont pas encore commercialisées. Bref, prévoir l’avenir sans données fiables et en deux mois.

« Il faut neutraliser les effets et introduire des compensations comme en 2017 » Mathieu Louis, responsable de l’observatoire fiscal de la CA Roissy pays de France (42 communes, 354 500 hab., Val-d’Oise et Seine-et-Marne), fondateur et consultant de la société Fiformat et conseiller municipal sans étiquette (Champs-sur-Marne) et communautaire (CA Paris Vallée de la Marne). « L’actualisation des valeurs locatives peut entraîner des changements de catégorie de référence dont dépendront tous les locaux d’activité. Si la catégorie de référence est celle de bureaux, sa dynamique fiscale pourra être différente de celle des commerces de centre-ville, par exemple. C’est d’autant plus vrai en 2022 que la crise sanitaire a eu des effets à la baisse ou à la hausse sur les niveaux de loyers de certains locaux, telles les boutiques ou certaines entreprises. Il faut donc neutraliser ces effets et introduire des compensations comme en 2017 lors du lancement de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. »