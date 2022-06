La ville de Paris propose une suite de logiciels libres « clé en main »

Logiciel libre

Publié le 10/06/2022 • Par Baptiste Cessieux

Éditrice depuis plus de 20 ans de logiciels libres, la ville de Paris a annoncé le 8 juin la création d’une suite informatique prête à l’emploi : « CitéLibre ».

Au détour de la conférence en ligne sur les logiciels libres OW2con’2022, la ville de Paris a annoncé le 8 juin la publication d’une suite logicielle libre, nommée « CitéLibre ». Deux logiciels sont pour l’instant téléchargeables gratuitement sur le site dédié. L’un pour la gestion de rendez-vous, et l’autre pour la création et le suivi de formulaires. Les logiciels « CitéLibre » sont les mêmes que ceux utilisés par la ville de Paris mais en « marque blanche », c’est-à-dire déchartées de tout logo de la capitale.

Proposer une solution complète

« Nous voulons réduire la marche technique pour faciliter le test et l’adoption de ces outils informatiques », précise Philippe Bareille, chef de projet numérique et Open Source Officer à la ville de Paris. « Nous voulons éviter la migraine de la découverte de 500 fonctionnalités différentes. Là, nous avons présélectionné les usages les plus utilisés à Paris et on peut s’en emparer sans coder. À terme, le but est de proposer une suite complète où il suffira de cocher les solutions que l’on désire mettre en place ».

