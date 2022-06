Ces « trains légers » qui vont relancer les petites lignes ferroviaires

Mobilité

Publié le 10/06/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Plusieurs projets de trains légers électriques seront testés en région en 2024. Sur rail, sur route, ou les deux à la fois, leurs concepteurs promettent un coût d’exploitation moins cher.

D’un côté du hall 4 du parc des Expositions à Paris où s’est tenu le Salon européen de la mobilité (7-9 juin 2022), Jean-Marc Jancovici rappelle devant un public fourni que « le climat n’attend pas » et que pour arriver à diviser par six nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, il va falloir « créer du désir » et non pas contraindre, « parce que le climat, les gens s’en foutent ». Faute de ministre des Transports venu inaugurer le grand rendez-vous annuel des professionnels de la mobilité, l’insatiable lanceur d’alerte et président du Shift Project était le 8 juin la star du jour.

La SNCF dévoile sa nouvelle offre de trains légers

A quelques mètres de là, la SNCF présentait sur son stand trois projets de trains légers régionaux qui, sur le papier, ont tout pour rendre le ...

