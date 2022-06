Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 4 au 10 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

La belle verte – 331 collectivités engagées, couvrant près de la moitié de la population française, tel est le bilan, dressé lors des dernières Assises de la transition énergétique, du programme « Territoire engagé transition écologique ». Présenté sur le site de l’Ademe, ce dispositif réunit les anciens labels Cit’Ergie et Economie circulaire, déclinés en deux « parcours », dont le but, comme l’a expliqué un responsable de l’agence, est « d’assurer un accompagnement personnalisé pour chaque territoire ». Le bilan présenté lors des Assises montre que 311 collectivités se sont engagées dans le parcours climat-air-énergie (ex-Cit’Ergie) et que neuf d’entre elles ont atteint le niveau (maximal) 5 étoiles. Ce dernier acte l’atteinte de 75% des objectifs [lire aussi notre article].

Métro, boulot, bobo – Selon un nouveau rapport de l’Anses, cité par Les Echos, l’air du métro des sept villes françaises est trois fois plus pollué que l’air extérieur urbain. Ce constat, « spécifique à l’activité ferroviaire souterraine », souligne l’étude, s’explique en grande partie par « l’usure des matériaux due au freinage des rames, par les contacts entre le matériel roulant et la voie ferrée ou par la remise en suspension des poussières du fait de la circulation des rames ». Le rapport pointe également des études de mesures pas assez nombreuses ni complètes pour mieux évaluer l’efficacité des actions mises en place pour lutter contre cette pollution.

Transparence – Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation publique un projet d’arrêté sur la transmission des données des éco-organismes. Ce texte fixe ainsi un cadre à l’observation des filières REP par l’Ademe et les régions pour un meilleur suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. En application de la loi Agec, l’arrêté, dont le but est d’améliorer la transparence des filières REP, détaille la liste des informations (quantité de produits mis sur le marché, déchets collectés et traités, montants versés aux collectivités…) que les éco-organismes devront mettre à disposition du public en open data ainsi que les données pertinentes à destination des régions.

Le (petit) paquet climat – Annoncé comme un « potentiel big-bang réglementaire », le paquet législatif pour décarboner l’Europe – « Fit for 55 » – n’a pas été entièrement approuvé par le Parlement européen. Actu Environnement explique que les trois premiers textes (sur les quatorze que compte le paquet) ont été rejetés ou non votés. Il s’agit de la réforme du système de quotas carbone, de la création du fonds social pour le climat et de la mise en place du mécanisme carbone aux frontières. Selon Mediapart, cela s’explique par un fort lobbying industriel.

Tout schuss – Selon une étude publiée sur le site Internet de l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), 51% des Français seraient à abandonner la voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances en hiver si l’offre de train était mieux adaptée. Aujourd’hui, ils sont 89% à effectuer le déplacement en voiture chaque hiver. Les élus se disent prêts à adapter leur politique de transports (meilleure liaison en autocars entre les gares et les stations) en cas de développement de l’offre ferroviaire.

Balance ton port – Une future unité de méthanisation, présentée par Environnement Magazine, sera prochainement installée sur le port de Bordeaux pour décarboner les activités industrialo-portuaire. Ce projet prévoit de valoriser près de 25 000 tonnes de matières organiques chaque année pour une production de 300 m3 de biométhane par heure. Equivalent à la consommation d’environ 3500 foyers, il sera injecté dans le réseau.

Qui l’eût crue ? – Un reportage de France Info présente les conséquences que l’inexorable montée des eaux va produire sur les communes françaises du littoral. En prenant les exemples de Dunkerque, Calais ou La Rochelle, une cartographie montre également les risques d’inondation accrue auxquelles ces villes seront exposées si elles ne s’adaptent pas rapidement.

Et aussi…

L’Ademe et Transdev ont finalisé un partenariat officiel pour développer des solutions de mobilité du quotidien innovantes et durables [communiqué] ;

En raison de la sécheresse, les 2500 habitants d’un village varois sont alimentés en eau potable par camion-citerne [20 Minutes] ;

A Bordeaux, la métropole va reconduire Keolis dans l’exploitation du réseau de transport en commun pour la « somme record » de 2,2 milliards d’euros sur huit ans [Sud-Ouest].