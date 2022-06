Espaces verts : les solutions pour économiser l’eau

Hausse moyenne des températures, irrégularité des pluies : les services espaces verts travaillent déjà sous la contrainte du changement climatique. Comment économiser l’eau, alors qu’il devient de plus en plus nécessaire d’arroser ? Retours d’expérience.

Le label « Villes et villages fleuris » bénéficie à 4 626 communes, dont 276 ont décroché 4 fleurs. Cette distinction ne récompense pas seulement l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Elle prend en compte de nombreux critères de durabilité et en particulier la préservation des ressources naturelles comme l’eau. Une nécessité, alors que les années de sécheresse se succèdent. « À la fin des années 1980, quand j’ai débuté dans ce métier, on coupait l’arrosage en octobre et on le relançait fin février. Désormais, on le ...