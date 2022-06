Une plateforme numérique pour accélérer le covoiturage

Le registre de preuve de covoiturage est un service d’État d’aide aux collectivités qui veulent développer le covoiturage courte distance. Les AOM bénéficient d’outils techniques et juridiques leur permettant de choisir une politique incitative.

Inciter au covoiturage sur son territoire commence par une fine connaissance de la pratique déjà en cours et du potentiel de développement. Pour cela, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) bénéficient depuis un an et demi d’un outil fourni par la Direction interministérielle du numérique (Dinum) : le registre de preuve de covoiturage (RPC). Présenté comme un tiers de confiance entre AOM, opérateurs et usagers, il vise à accompagner les collectivités dans leur politique de covoiturage et leurs choix d’incitation et de campagne.

Référencement des trajets

Concrètement, les opérateurs privés ou publics (à l’image de ...