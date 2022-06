Développement économique

Plan de relance, les collectivités territoriales d’Europe se disent trop peu écoutées

Publié le 09/06/2022 • Par Pascal Hansens • dans : Actu experts finances, Europe

oraziopuccio - AdobeStock

Les régions et départements de France expriment un certain mécontentement quant à leur prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de relance français au sortir de la pandémie. Et craignent même un détournement des fonds de la politique de cohésion. Un constat que partagent de nombreux territoires à en croire un récent sondage publié par le Comité européen des régions (CdR) et le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE).

