Des solutions pour une logistique urbaine durable

Le programme InterLUD travaille depuis près de trois ans à repenser la logistique du dernier kilomètre. Les premiers applicatifs seront prochainement disponibles pour les collectivités et les acteurs économiques.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Par Hélène de Solere, cheffe de projets logistique urbaine et interurbaine, et Cédric Bariou, responsable d’études mobilité des biens, Cerema

La logistique urbaine ou la logistique du dernier kilomètre est « l’art d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville », selon la définition de Danièle Patier (1). L’analyse de la logistique urbaine est extrêmement complexe car elle englobe des composantes diverses et interdépendantes : activités économiques, aménagement du territoire, gestion urbaine (voirie, déchets, etc.), fonction transport, habitat.

C’est une ...