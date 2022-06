Les DRH de grandes collectivités veulent accompagner la « libération » de leurs managers

management

Publié le 09/06/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

C’est sur le « monde d’après » covid que l’Association des DRH de grandes collectivités a décidé de se pencher pour sa journée annuelle d’étude, le 8 juin à Lyon. Un monde où les managers et leurs équipes resteront aussi autonomes qu’au cœur de la crise sanitaire et où ils responsabiliseront à leur tour leurs équipes. Un changement culturel dans lequel les DRH estiment avoir un rôle central d’accompagnement.

« DRH, comment développer de nouveaux partenariats avec vos managers » : en choisissant ce thème pour sa journée annuelle d’étude, le 8 juin à Lyon, l’Association des DRH de grandes collectivités (ADRHGCT) a voulu aider ses membres à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur l’encadrement : « Cette crise a eu pour effet de révéler qu’il était possible d’avoir un management plus souple, fonctionnant avec plus d’autonomie et de responsabilisation, explique la présidente de l’association, Mathilde Icard. Le manager n’est plus quelqu’un qui reste dans son bureau à gérer des problèmes qui lui sont remontés, mais il cherche plutôt à créer les conditions pour que les personnes, au bon niveau, trouvent elles-mêmes les solutions ».

Une évolution qui implique des changements de posture pour ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne