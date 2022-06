Accueil

L’intercommunalité et l’Etat, un couple d’avenir

Publié le 09/06/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

©LRafael - stock.adobe.com

L’Association des directeurs généraux des communautés de France consacre ses prochaines universités d’été, les 6, 7 et 8 juillet à Deauville aux relations entre les EPCI et les directions, agences et autres opérateurs de l’Etat déconcentrés.

