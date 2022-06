« L’habitat intercalaire, c’est gagnant-gagnant » – Stéphane Martin

[ENTRETIEN] Social

Publié le 16/06/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

A Rennes, l’habitat intercalaire développé avec des promoteurs privés permet de loger 150 sans-abri. Entretien avec Stéphane Martin, directeur de l’agence Bretagne de la Fondation Abbé-Pierre.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Avril 2022 : 150 sans-abri sont logés dans une quinzaine de maisons, dans le cadre de commodats avec six promoteurs à Rennes.

150 sans-abri sont logés dans une quinzaine de maisons, dans le cadre de commodats avec six promoteurs à Rennes. 2017 : premier commodat signé à Rennes avec un promoteur privé.

Comment est né le dispositif d’habitat intercalaire ?

Il est né à Rennes, en 2017, quand le grand squat de la Poterie, géré par l’association Un toit c’est un droit, mettait à l’abri des familles avec enfants. Elles étaient déboutées du droit d’asile et n’avaient pas accès à l’hébergement d’urgence, alors qu’elles y ont droit, comme tout sans-abri. Le promoteur privé, propriétaire des lieux, a accepté de signer un commodat qui permettait de légaliser l’occupation, et donc de la prolonger jusqu’en juin, des enfants étant scolarisés.

Nous avons participé, avec la ville de Rennes, au chauffage du site. Par la suite, nous avons convaincu d’autres promoteurs d’engager ce type de partenariats.

En quoi consiste-t-il ?

Le commodat est un acte juridique, devant un notaire, qui permet le prêt à usage d’un bien à une association, gratuitement, pendant une durée limitée, et évite aux promoteurs des risques juridiques et pénaux. L’association s’engage à héberger des personnes à la rue dans la maison qui lui a été prêtée, à deux conditions : organiser une occupation digne et rendre le bâtiment à la date prévue.

Une solution de logement temporaire permet aux sans-abri de sortir des squats

La Fondation Abbé-Pierre démarche les promoteurs, les met en relation avec les associations et s’engage à leur côté, avec le soutien de la ville. Nous nous chargeons de la mise aux normes de l’électricité et parfois des aménagements pour réparer un dégât, monter des cloisons ou ajouter une douche. Avec la ville, nous finançons les charges : chauffage, électricité… Nous apportons donc des ­garanties. Une relation de confiance s’est installée avec les promoteurs.

Quel intérêt pour le promoteur ?

Après l’acquisition d’un bien, il y a une période de latence pendant laquelle il attend que d’autres acquisitions dans le voisinage aboutissent ou que les recours soient purgés. S’il veut empêcher un squat, il doit murer le bâtiment et installer de la vidéosurveillance, et s’il doit l’expulser, il faut payer un huissier et un avocat. C’est coûteux.

C’est dans cette période que peut s’organiser l’hébergement intercalaire, pour environ un an, voire quelques années. C’est gagnant-gagnant. Rennes ayant décidé de se reconstruire sur elle-même, ce type de situations est plus fréquent.

Quels moyens mettez-vous en œuvre ?

Nous réalisons un diagnostic de l’habitat qui a été prêté, puis nous engageons les travaux nécessaires. Nous allons voir les voisins pour leur expliquer qu’il ne s’agit pas d’un squat. Des associations se chargent d’organiser l’hébergement, l’accès aux soins et à des cours de français, la scolarisation des enfants, etc.

Les familles sont logées, elles peuvent enfin souffler et s’engager dans un parcours positif. Vannes s’engage également dans la démarche. Poitiers s’y intéresse.

Thèmes abordés Logement

Social