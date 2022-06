Comptabilité écologique : l’heure est à l’expérimentation

Transition ecologique

Publié le 09/06/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Première ville à s’engager dans une recherche action sur la comptabilité écologique, la ville de Grenoble a rassemblé les 30 et 31 mai 2022 chercheurs, élus, techniciens... dans un colloque consacré à cette thématique. En fil rouge, l’urgence d’expérimenter de façon à ce que les collectivités s’approprient de nouvelles méthodologies comptables favorisant la transition.

« Faire en sorte que la comptabilité redevienne un outil politique ». Ces mots d’introduction d’Alexandre Rambaud au colloque qui s’est tenu à Grenoble fin mai sur la comptabilité écologique résume parfaitement les ambitions des tenants d’une telle réflexion. « Derrière des pratiques et des outils, il ne faut pas oublier qu’il y a des théories et des modèles, souvent implicites. On a souvent tendance à oublier que ce qui se structure derrière une méthode, c’est une vision du monde, une théorie en action », poursuit le coresponsable de la chaire de comptabilité écologique d’AgroParisTech, des universités Paris-Dauphine et de Reims, de l’association l’institut Louis Bachelier et du département économie et société du collège des Bernardins.

Au cœur des recherches sur la comptabilité écologique en effet, l’objectif est en effet de concevoir le rôle des systèmes comptables comme des vecteurs de soutenabilité et de préservations environnementales. Des travaux ont été initiés dès les années 70. Ils font désormais l’objet d’une attention très marquée compte tenu de l’urgence climatique et de nouveaux outils mis au jour, comme la méthode CARE (Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement), qui se veut une analyse d’éléments clés tels que le patrimoine financier, le capital humain et les ressources naturelles au service de la comptabilité environnementale.

Méthode CARE

« Travailler dans esprit de pragmatisme, de couplage permanent entre le modèle, la théorie et la pratique est essentielle. Il s’agit de mener un travail qui remonte jusqu’à la problématique station et redescend sur la pratique », poursuit Alexandre Rambaud.

C’est dans ce cadre que plusieurs expérimentations commencent à voir le jour au sein des collectivités territoriales. Déjà expérimentée auprès d’entreprises privées, la méthode CARE demande désormais à être adaptée à la sphère publique locale. La ville de Grenoble a ainsi décidé de faire de la comptabilité écologique un chantier de transformation de son projet d’administration. Elle a engagé un doctorant CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche) pour l’accompagner dans sa réflexion.

D’autres expérimentations sont sur le point d’être lancées. Après une première étape d’enquête sur les différentes méthodologies de comptabilité écologique avec une dizaine de partenaires dont six collectivités, la 27e Région s’apprête à ouvrir le deuxième volet de son programme « Nouvelles Mesures ». « Il s’agit d’engager des tests autour des conditions de faisabilité de ces outils et notamment de réfléchir à comment les déployer en embarquant les différentes directions, les acteurs tiers et les partenaires des collectivités. Nous réfléchissons avec Clermont-Ferrand à une expérimentation dans le secteur culturel et nous sommes à la recherche d’autres collectivités », indique Anne Tavernier, directrice administrative et financière à la 27e Région.

L’Afigese sur le coup

Des groupes de travail sont également en cours de montage à l’Afigese (sur l’intégration au sens large des préoccupations écologiques dans l’ensemble des fonctions financières) et à France urbaine. L’ensemble des acteurs, avec d’autres comme France Ville durable, travaillent d’ailleurs en concertation sur ces projets d’expérimentation. « La méthode CARE n’est pas tout de suite duplicable aux collectivités territoriales, il faudra sans doute passer par une étape intermédiaire comme l’ESGAP (environnemental sustainability gap) », avance Christophe Amoretti-Hannequin, directeur finance responsable et achats à France urbaine.

L’ESGAP consiste en un tableau de bord permettant d’évaluer la durabilité environnementale d’un territoire. « Une expérimentation en Nouvelle-Calédonie a permis d’évaluer que ce territoire est durable à 43 %, car il souffre de ses émission des gaz à effet de serre dues à l’industrie minière. C’est un outils sur lequel nous aimerions continuer à travailler et nous invitons les collectivités à s’en saisir », commente Ciprian Ionescu, responsable capital naturel de l’association WWF France.

« Les expérimentations sont essentielles, mais il faut aussi de gens qui se préoccupent de les recenser, de les mettre en lien. Et il faut des financements pour les mener », insiste de son côté Nicole Alix, présidente de la Coop des communs.