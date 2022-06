Les attributions de Christophe Béchu sont fixées par décret

Gouvernement Borne

Publié le 09/06/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Est paru au Journal officiel du 9 juin le décret relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales.

Ainsi, Christophe Béchu, ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales, exerce, par délégation du ministre de l’intérieur, les attributions de celui-ci en matière de décentralisation et exerce, par délégation de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les attributions de celle-ci en matière de décentralisation et de cohésion des territoires.

A ce titre, il propose et exécute les mesures nécessaires à la réalisation de la politique du gouvernement concernant les collectivités territoriales.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales, accomplit toute autre mission que lui confient le ministre de l’intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Pour l’exercice de ses attributions, il dispose des services placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou dont ces ministres disposent.

Dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, il reçoit délégation du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour signer, en leur nom, tous actes, arrêtés et décisions.