Les pistes des professionnels pour réduire le plastique à la cantine

Restauration scolaire

Publié le 14/06/2022

La suppression du plastique dans les cantines entre en vigueur en 2025, selon la loi « Egalim ». Selon l’Agorès, des solutions émergent mais les grandes collectivités, confrontées aux plus gros investissements, sont tentées d’attendre des solutions moins coûteuses.

Comment réduire l’usage du plastique à la cantine d’ici à 2025, et ainsi respecter la loi Egalim ? Avec en moyenne l’équivalent d’une carte de crédit ingérée par semaine par le citoyen lambda, le sujet est loin d’être anecdotique. Et d’autant plus inquiétant quand il s’agit des petits organismes de nos enfants.

Ce 1er juin, l’Agorès, association des professionnels de la restauration collective publique, a publié l’acte II de son livre blanc, consacré aux alternatives aux conditionnements en plastique, dans la restauration collective.

Vingt-deux collectivités ou syndicats de collectivités participent au groupe de travail depuis 2018, et se sont lancée dans des expérimentations. Ainsi Bordeaux a testé le verre, pour le portage à domicile, et a écarté cette hypothèse. Le test du ...

