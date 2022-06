Concessions de réseaux de gaz

Les collectivités s’accordent avec GRDF sur un nouveau modèle de contrat

Publié le 08/06/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Brandel Gregory – GRDF

GRDF, France Urbaine et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ont finalisé leurs négociations concernant le nouveau modèle de contrat de concession de distribution publique du gaz. Un document attendu depuis près de quatre ans et dont nous détaillons les principales avancées.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat