indicateurs

Comment a évolué le nombre d’allocataires du RSA selon les départements ?

Publié le 05/07/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Capucine Dupuy

Durant la crise du Covid-19, l’emploi est devenu de plus en plus précaire et le nombre de personnes au RSA n’a cessé d’augmenter. Sauf à Mayotte, aucun département n’a été épargné. (1/2)

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Prestations sociales