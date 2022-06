« Les dispositifs ne font pas une politique globale du droit aux loisirs »

[Entretien] Animation

La Fédération nationale des Francas mène une campagne depuis le 9 mars pour sensibiliser les candidats à l’élection présidentielle, et désormais, à l’élection législative, sur le droit des enfants aux loisirs collectifs. Un droit qui n’est pas tout à fait effectif, explique Yann Renault, délégué général adjoint du mouvement, qui évoque ses attentes des futurs parlementaires.

Pourquoi avoir lancé une campagne d’interpellation des candidats aux élections législatives sur l’accès des enfants et adolescents aux loisirs collectifs ?

Les enfants ne sont pas égaux face aux activités péri et extra-scolaires. Les enfants de familles pauvres accèdent peu aux loisirs collectifs. En 2020, seul un quart des petits de trois ans et demi des classes défavorisées fréquentaient quotidiennement un centre de loisirs, et 21% occasionnellement. 49% des enfants de familles aisées avaient une activité organisée le mercredi, contre 23% pour les familles modestes. Nous avons donc lancé notre campagne pour inciter les futurs parlementaires à développer des politiques publiques qui garantissent un égal accès de tous aux loisirs sur l’ensemble du territoire.