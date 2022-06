Ce qu’il faut retenir des cabinets du gouvernement Borne

Remaniement

Publié le 08/06/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les énarques se taillent la part du lion, au détriment des administrateurs territoriaux. Les questions locales sont néanmoins présentes dans les intitulés de certains conseillers. Gros plan sur les cabinets du gouvernement Borne.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Il était un étendard pour les cadres des collectivités. Ancien DGS et administrateur territorial de carrière, le préfet depuis 2015 Philippe Mahé n’aura tenu qu’une semaine à la direction du cabinet de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.

La greffe n’a pas pris avec la camarade de promotion d’Emmanuel Macron. D’un « commun accord », comme on dit dans un divorce, Philippe Mahé et Amélie Oudéa-Castéra ont annoncé le 31 mai qu’ils n’iraient pas plus loin ensemble.

Valeurs sûres

Les ministres préfèrent, pour la majorité d’entre eux, des purs énarques, considérés comme des valeurs sûres. Ainsi, le ministre de l’Intérieur depuis 2020, Gérald Darmanin a-t-il reconduit à la tête de son cabinet le préfet et ancien élève de l’ENA Pierre de Florian de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne