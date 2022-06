Communes littorales : une DGF qui reste à flot malgré des remous

La dotation globale de fonctionnement octroyée aux communes enregistrées en zone littorale ne cesse de baisser depuis 2014, malgré une petite hausse en 2020 et 2021, selon les données de la DGCL . Ces baisses sont à considérer dans le contexte de la baisse générale des dotations lors du quinquennat Hollande, entre 2012 et 2017.



Le fait d’être classé en tant que commune littorale, c’est à dire riveraines des mers et océans, des étangs salés ou des plans d’eau de plus de 1000 hectares, n’est pas un critère entrant en compte dans le calcul de la DGF . Mais ces communes sont souvent des communes touristiques, avec un nombre important de résidences secondaires, autant de critères avantageux pour la DGF .

Entre 2014 et 2021, le montant de cette dotation pour les communes concernées chute de 22%, soit près de 387 millions d’euros en moins en sept ans. À son pic le plus bas, les communes en zone littorale se sont partagées 1,2 million en 2019 contre 1,8 million en 2014.

En 2021, ces communes, qui représentent 3% de la totalité des collectivités locales, soit 1 058 concernées sur les 34 847 communes, obtiennent ensemble 1,4 million, soit 12,4% de l’enveloppe globale de la DGF qui cette année-là s’élève à 11, 3 milliards euros.



Des indicateurs sur la finance

