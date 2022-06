Le service de la rue au logement prend ses marques

[fiche pratique] Lutte contre l'exclusion

Publié le 08/06/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu Santé Social

La politique du programme « logement d’abord » a évolué avec le service public de la rue au logement (SPRL), créé en vue de déployer des réponses territorialisées et adaptées au contexte local aux questions de sans-abrisme. Cette réforme s’inscrit dans une responsabilité partagée des acteurs impliqués. Décryptage.

Organisation

Outre les outils stratégiques et opérationnels auxquels sont associées les collectivités, notamment le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), la conférence intercommunale du logement, la convention intercommunale d’attribution et la convention d’utilité sociale, les services déconcentrés disposent du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), destiné à devenir la clé de voûte locale du SPRL.

Les préfets sont alertés sur le statut des SIAO et doivent assurer l’indépendance entre l’activité SIAO et les autres activités gérées par la structure porteuse.

Si une évolution statutaire s’avère nécessaire, ils sont chargés d’étudier les modèles de groupement, tels que le groupement d’intérêt public, le groupement de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne