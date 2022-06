Transition numérique des métiers : les pistes des collectivités

[ CLUB RH - TRANSITION NUMERIQUE - REPLAY 2/2 ]

Publié le 09/06/2022 • Par La Rédaction • dans : compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

Dans le domaine du numérique, certains métiers nécessitent une montée en compétences accélérée. Le Club RH, organisé le 2 juin en partenariat avec la MNT, le Cnas et avec le soutien de la métropole de Rennes, a fait un tour de table des expériences en la matière. Visionnez le deuxième volet du replay !

La rencontre du Club RH de Rennes du 2 juin, en partenariat avec le Cnas, la MNT et la Métropole de Rennes.

Alors que la première partie de cette rencontre était consacrée à faire un état des lieux de la situation et des enjeux à moyen-long terme, la seconde moitiée du Club RH, s’est penchée sur les retours d’expériences et les regards croisés des collectivités en matière de transition numérique.

« Souvent, ce que l’on constate sur le terrain, c’est que le projet numérique peut-être conçu comme un investissement de la part de la structure, et il faut faire attention à cela », expose ainsi Bénédicte Briand, chargée de mission à l’ARACT Bretagne, organisme paritaire piloté par les acteurs sociaux régionaux.

« Il faut y voir plutôt une ...

