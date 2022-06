Bientôt un nouveau tandem pour piloter l’Ademe

Transition écologique

Publié le 08/06/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le PDG de l'Ademe, Arnaud Leroy, tire sa révérence à la tête de cette agence. L'occasion pour lui de dresser un rapide bilan et de donner quelques pistes sur les prochains travaux de l'Agence de la transition écologique. Fabrice Boissier, son directeur général délégué, est également annoncé partant. Il souhaite poursuivre son engagement à un niveau plus opérationnel, au sein de la métropole Rouen Normandie où il pilotera en transversal le sujet de la transition écologique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est la fin d’une époque, à l’Ademe, avec le départ de ses principaux dirigeants : son président-directeur général, Arnaud Leroy, et son directeur général délégué, Fabrice Boissier.

Un départ dans le privé

En ce qui concerne Arnaud Leroy, son départ est prévu après le prochain conseil d’administration, le 9 juin. Soit un peu moins d’un an avant la date prévue de la fin de son mandat. Son successeur, qui sera donc nommé après les élections législatives, sera choisi par le Président de la République, officiellement sur proposition de la ministre de la Transition écologique et des territoires. Le candidat devra également être auditionné par les deux chambres parlementaires (dont la commission référente de la nouvelle Assemblée nationale), et il devra aussi être nommé membre du conseil ...