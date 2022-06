﻿Vélo : les villes moyennes et de banlieue restent en queue de peloton﻿

Dans le baromètre 2021 des villes cyclables, réalisé par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), les villes de 15 000 à 100 000 habitants sont les plus mal notées, même si certaines, telle La Rochelle et ses plus de 230 kilomètres de voies cyclables (ville pionnière pour le VLS, déployé dès 1977 – lire ci-dessous­), Bourg-en-Bresse et Chambéry se détachent du peloton de queue. Dans cette catégorie, ­Belfort, ­Dunkerque et Aix-les-Bains sont aussi plébiscitées. Toutefois, globalement, les villes moyennes pèchent par le manque de sécurité (note moyenne de 2,55) et de confort. Seuls les services publics de location de vélo (libre-service ou location moyenne et longue durée) tiennent la corde.