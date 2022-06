Mobilité

Vélos en libre-service : trois collectivités qui ont bien négocié le virage

Publié le 09/06/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Jean-Paul Teillet

Parce qu’un vélo en libre service non utilisé coûte excessivement cher à la collectivité, Strasbourg et Nantes repensent la répartition des stations, ainsi que la taille et la nature de leurs parcs. Epinal, elle, a été l’une des premières villes de taille moyenne à prendre la ligne de départ avec des vélos en libre service électriques.

