Vélo : les villes ont plus d’une offre dans leur besace ﻿

Signe des temps ? Trois jours avant le deux­ième tour de l’élection présidentielle, ­Emmanuel ­Macron prenait un nouvel engagement : « Développer la pratique du vélo. » La part du vélo dans les déplacements est de 3 % en France, contre 7 % en moyenne en ­Europe. En 2018, le gouvernement a lancé un plan de 350 millions d’euros, sur sept ans, pour tripler les chiffres d’ici à 2024. Depuis le Covid, la petite reine n’en finit plus de gagner du terrain. Et elle s’électrise : l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) a bondi de 28 % en 2021, indique l’Union sport et cycle. Son usage a encore progressé de 31 % en ville en 2021, appuie l’association Vélo et territoires.

Le vélo en libre-service commence à coûter cher aux collectivités